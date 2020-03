Die großen Theater bleiben geschlossen, öffnen sich aber gleichzeitig. So findet an diesem Samstag in Regensburg die Premiere der Musiktheaterperformance "M'Orpheo" statt - vor leeren Rängen. Zuschauen kann man trotzdem, via Live-Übertragung im Netz. Beginn ist um 19.15 Uhr, zu sehen auf dem Youtube-Kanal des Theaters unter www.youtube.com/theaterregensburg. In der Pause gibt es ein Gespräch von Intendant Jens Neundorff von Enzberg mit dem Regie-Kollektiv "Hauen und Stechen". Auch die Staatsoper München verweist auf ihr Online-Angebot. Unter www.staatsoper.tv kann man am Montag, 16. März, 20 Uhr, das Akademiekonzert unter der Leitung von Joana Mallwitz live verfolgen. Bereits am Sonntag, 11 Uhr, wird die Spielzeitpräsentation 2020/2021 übertragen: ein Fenster in die Zukunft, wenn dann wieder Publikum physisch anwesend sein darf.