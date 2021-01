Die Alte Pinakothek München und die Kunstsammlungen des Bistums Regensburg erhalten vom Bund Unterstützung bei der Sanierung und Modernisierung ihres Bestands. "Kultur stiftet Identität und Zusammenhalt, gerade auch abseits der Metropolen", erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Dienstag in Berlin. Daher fördere der Staat in diesem Jahr bundesweit 73 bedeutende Kultureinrichtungen mit rund 32 Millionen Euro. Die Alte Pinakothek erhält die Hilfen für Sicherungsmaßnahmen, das Bistum zur Erweiterung des Museumsquartiers am Regensburger Dom. "Der Erhalt unserer kulturellen Infrastruktur gehört zu den wichtigsten kulturpolitischen Zielen des Bundes - erst recht in diesen Zeiten der Krise", sagte Grütters. Gefördert würden dringend notwendige Investitionen.