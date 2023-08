Starkregen in München:Glimpflich davongekommen

Singin' in the rain: Dieser Radler an der Reichenbachbrücke scheint dem Regen fröhlich zu trotzen.

Zwar schüttet es am Samstagabend heftig, und auch am Sonntag regnet es weiter. Der Schaden hält sich jedoch in der Stadt in Grenzen.

Von Stephan Handel

Vor dem Sturm ist es ganz und gar nicht ruhig in der Stadt: Die Freischankflächen in der Fußgängerzone sind gut besucht, der Biergarten am Viktualienmarkt sowieso, zwischen den Ständen schieben sich mehr Flaneure als tatsächliche Einkäufer. Es scheint, als würden alle wissen, dass noch etwas kommt an diesem Samstag, jede Wetter-App sagt es ja: Starkregen erwartet gegen 17 Uhr, da wollen die Leute ihre Zeit bis dahin offensichtlich noch ausnutzen. Das Wetter ist am frühen Nachmittag angenehmer als in den Tagen zuvor, nicht ganz so heiß, nicht ganz so schwül.