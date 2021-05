Glosse von Thomas Anlauf

Dem Deutschen Wetterdienst reicht's jetzt mit diesem Wetter. Genug damit!, ließ ein Meteorologe am Mittwoch auf der täglichen Informationsseite des DWD wissen. Der März war mau; der April macht eh, was er will; und der Mai: o mei! Viel zu kühl das alles, passt gar nicht in die rustikalsten Bauernregeln und riesenrechnergestützten Langzeitprognosen. Und das alles kurz vor dem meteorologischen Sommeranfang am kommenden Dienstag! In der Fußgängerzone verkaufen die Eisverkäufer immer noch heiße Mandeln, selbst in den wenigen geöffneten Biergärten geht Glühwein besser als Hopfenkaltschale. Kurz: Der Frühling war versaut.

Nicht nur durch die monatelangen Corona-Qualen. Nein, die Meteorologen sind schier verzweifelt. Oben in der Arktis schmelzen derzeit die Dauerfrostböden bei mehr als 30 Grad Celsius, nebenan lösen sich die Eisberge in Wasserdampf auf. Und in München? Sitzen die Menschen in dicken Anoraks, was bei den Inuit auf Kalaallisut "irgendwas gegen den saukalten Wind" heißt. Dabei schlürfen sie unter Heizstrahlern Sprizz, deren Eiswürfel unter der künstlichen Höhensonne sanft dahinschwinden. Irgendwie scheinen wir im falschen Film, kaum haben wir damit begonnen, nach der Dunkelheit der Pandemie aus unseren Wohnhöhlen zu kriechen. War's das jetzt mit dem Klimawandel? Doch das stimmt nicht. Die Erde ist nur am Umkippen.

Man muss sich das einfach so vorstellen, liebe Klimawandelskeptiker: Da die Erde zwar kein Brummkreisel, aber immerhin so etwas wie ein verbeulter Ball ist, hat sie sich im langen Corona-Winter heimlich in ihrer Achse verschoben - das haben wir nur gar nicht bemerkt, weil wir ja entweder alle zuhause oder auf Aluhut-Demos waren. Nun ist es so, dass die Arktis mittlerweile dort liegt, wo vorher Athen war und Neuhausen liegt jetzt kurz vor dem Nordpol. Aber halt: Das mit den klimatischen Kipppunkten war von den Wissenschaftlern dann doch anders gemeint. Nicht die Erdachse, sondern unsere Sichtweise hängt schief. Denn die Sommer werden noch heißer als wir denken - ob mit oder ohne Heizstrahler.