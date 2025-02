Von Heiner Effern

Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beim Stadtrat entschuldigt. Die gescheiterte Besetzung des Amts des Kulturreferenten sei schlecht gelaufen, sagte er in der Vollversammlung. „Mea culpa.“ Niemand in seinem Umfeld sei davon ausgegangen, dass die Klage gegen den Amtsantritt des bereits gewählten Florian Roth (Grüne) Erfolg haben könnte. „Wenn ich nur eine Sekunde daran geglaubt hätte, hätte ich sie informiert“, sagte er. Und er kündigte nicht zum ersten Mal an, dass er die Wahl der Topmanager der Stadt grundlegend reformieren wolle.