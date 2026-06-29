Vier Referenten bestimmt der Stadtrat neu, doch nur eine Entscheidung überzeugt: die geplante Wahl des CSU-Manns Alexander Dietrich. An den anderen drei Posten zeigt sich, wo die Schwächen dieser Koalition liegen.

Die Politik einer Regierung ist immer nur so gut wie ihr Personal. Mit Spannung wurde deshalb auf die ersten Entscheidungen der Mango-Koalition und des neuen Oberbürgermeisters Dominik Krause (Grüne) gewartet. Nun sind die Namen der vier Referentinnen und Referenten heraus, die im Juli gewählt werden sollen. Die Bilanz fällt gemischt aus; es deutet sich bereits an, wo die Stärken und die Schwächen der neuen Koalition liegen könnten.