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MeinungReferenten-Wahl in MünchenDer Mut der Mango-Koalition ist nach einer Personalie bereits aufgebraucht

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Kommentar von Heiner Effern

Lesezeit: 2 Min.

Münchens OB Dominik Krause (Grüne) im Stadtrat.
Münchens OB Dominik Krause (Grüne) im Stadtrat. Robert Haas

Vier Referenten bestimmt der Stadtrat neu, doch nur eine Entscheidung überzeugt: die geplante Wahl des CSU-Manns Alexander Dietrich. An den anderen drei Posten zeigt sich, wo die Schwächen dieser Koalition liegen.

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Die Politik einer Regierung ist immer nur so gut wie ihr Personal. Mit Spannung wurde deshalb auf die ersten Entscheidungen der Mango-Koalition und des neuen Oberbürgermeisters Dominik Krause (Grüne) gewartet. Nun sind die Namen der vier Referentinnen und Referenten heraus, die im Juli gewählt werden sollen. Die Bilanz fällt gemischt aus; es deutet sich bereits an, wo die Stärken und die Schwächen der neuen Koalition liegen könnten.

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SZ PlusVon Heiner Effern und Anna Hoben

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