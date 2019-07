8. Juli 2019, 08:11 Uhr Münchner Westen Brand in Recyclinghof ausgebrochen

In Langwied sind knapp 100 Feuerwehrleute dabei, einen brennenden Schrotthaufen zu löschen. Anwohner im Münchner Westen sollen ihre Fenster schließen.

In einem Recyclinghof im Münchner Westen ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Dort brennt ein großer Berg von Metallschrott. Zahlreiche Einsatzkräfte bekämpften unter schweren Atemschutz den immer wieder aufflammenden Brand, wie die Feuerwehr mitteilte.

Man wisse derzeit nicht, wie gefährlich der Rauch sei, sagte ein Sprecher. Die Bewohner im ganzen Münchner Westen würden gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten - also in den Stadtteilen Aubing, Langwied, Allach, Unter- und Obermenzing sowie Pasing. Derzeit wisse man nicht, wo genau der Rauch hinzieht.

Seit den frühen Morgenstunden brennt es in einem #Recyclinghof in Aubing-Lochhausen. Zahlreiche Einsatzkräfte mit Drehleitern und unter schwerem Atemschutz bekämpfen den immer wieder aufflammenden #Brand. #wirfuerMuenchen pic.twitter.com/5B8qL0hJiy — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 8. Juli 2019

Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr gegen drei Uhr morgens in einem Recyclingbetrieb an der Bergsonstraße in Langwied aus - und zwar in einem Haufen gemischten Metallschrotts. Dieser sei etwa 20 mal 20 Meter groß und zehn Meter hoch. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort. Darunter seien auch Kollegen mit einem Bagger, die nun den brennenden Schrotthaufen auseinanderziehen sollen, um ihn dann Stück für Stück löschen zu können. Das werde noch eine Zeit lang dauern, sagte der Sprecher.