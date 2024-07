Für die Angehörigen der Opfer des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) will die Stadt München einen dauerhaften Erinnerungs- und Gedenkraum einrichten. Das hat der Stadtrat kurz vor dem achten Jahrestag der rechtsextremen Tat beschlossen. Der Raum solle sich in der Nähe des Moosacher Bahnhofs befinden, unweit des Tatorts, wo am 22. Juli 2016 ein junger Mann neun Menschen getötet hat. Vorübergehend nutzen die Angehörigen einen kleinen Raum im Erdgeschoss des Rathauses. Nach Angaben der Stadt steht nun eine Immobilie in Moosach in Aussicht – in jenem Viertel, in dem die meisten Angehörigen leben. Zum achten Jahrestag an diesem Montag ist wieder eine Gedenkveranstaltung am Tatort geplant.