Von Heiner Effern

Der Trick ist so einfach wie wirkungsvoll, soll nun aber unterbunden werden. Schon seit mehreren Jahren versuchen Rechtsextreme und sehr weit rechts agierende Personen auch in München, über den Umweg der Finanzämter unliebsame Gegner zu behindern oder gar zum Schweigen zu bringen. Mit einer Anzeige oder einem Hinweis, dass die oft als Vereine registrierten Organisationen angeblich gegen das Gebot der Gemeinnützigkeit verstießen, werden aufwendige Verfahren in Gang gesetzt. Allein dadurch werden manche so eingeschüchtert, dass sie sich nicht mehr öffentlich gegen Rechtsextremismus engagieren. Denn der Entzug der Gemeinnützigkeit ist für die meisten Vereine eine existenzielle Bedrohung.