Von Kathrin Aldenhoff, Heiner Effern und Sebastian Strauß

Münchner Schulen sind am Mittwoch und Donnerstag erneut zum Ziel von Mitgliedern der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) geworden: Betroffen waren das Willi-Graf-Gymnasium und das St.-Anna-Gymnasium, wie das Bildungsreferat am Donnerstag bestätigte. Die Aktivisten zeigten ein Transparent und verbreiteten Flyer. Vor etwa zwei Wochen hatte die IB bereits an mehreren Schulen in München Flyer verteilt, unter anderem auch an diesen beiden Gymnasien.