Von Antje Weber

"Mord und Totschlag in bayerischer Idylle" - selbst das düstere Motto, unter dem die Krimi-Autoren Friedrich Ani, Andreas Föhr und Christiane Tramitz am Sonntag aus ihren Werken lesen, kommt einem derzeit geradezu heimelig vor. Denn der Anlass, aus dem die drei Schriftsteller neben vielen anderen Kolleginnen und Kollegen an diesem Tag lesen, hat leider nichts mit wohligem Grusel angesichts fiktiver Kriminalfälle zu tun: Die Verbrechen, die Kriegsgräuel in der Ukraine sind real - und die große Benefiz-Lese-Aktion "Read for Peace" der Münchner Verlage will dazu beitragen, zumindest die Auswirkungen etwas zu lindern.

Auf Initiative des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels haben sich etliche bedeutende Verlage der größten Verlagsstadt Europas zusammengetan, um die Spendenaktion der Landeshauptstadt für die Partnerstadt Kiew zu unterstützen. Ars Edition, C.H. Beck, dtv, Droemer Knaur, Hanser, Antje Kunstmann, Penguin Random House sowie die Buchhandlungen Lehmkuhl und Buch & Töne sind dabei. "Jeder trägt sein Scherflein bei", sagt Klaus Beckschulte, Geschäftsführer des bayerischen Landesverbands des Börsenvereins. Alle haben sie insbesondere ihre Münchner Autoren aktiviert, die sich verlagsübergreifend auf diversen Podien treffen, lesen und diskutieren. Die einen Verlage haben sich um die grafische Gestaltung gekümmert, die anderen um den Druck oder die Veranstaltungsportale - "das geht super Hand in Hand", sagt Beckschulte.

Und so kann das Publikum an diesem Sonntag sowohl tagsüber ein Kinder- und Familienprogramm im Teamtheater als auch nachmittags und abends ein abwechslungsreiches Erwachsenenprogramm erleben. Vormittags geht es um 10.30 Uhr im Teamtheater Salon für Familien los, in Kooperation mit "Run for Peace", dem "Giro di Monaco"‐Benefizlauf von Bellevue di Monaco um die Ecke. Es lesen nacheinander Rotraut Susanne Berner, Silke Schlichtmann, Barbara Iland-Olschewski und Thomas Winkler; um 14 Uhr erklärt abschließend Roland Bock die Bäume des Englischen Gartens (Treffpunkt: Eisbachwelle). Der Eintritt ist frei, die Höhe der Spenden bestimmen die Zuhörer selbst.

Detailansicht öffnen Die Schriftstellerin Julya Rabinowich reist für "Read for Peace" aus Wien an. (Foto: Michael Mazohl)

Von 16 Uhr bis zum späten Abend ist danach im Literaturhaus ein großes Aufgebot an Autoren zu erleben (hier kosten Einzeltickets zwölf Euro, Tagestickets 40 Euro). Zunächst stellt Christine Knödler ihr Buch "Young Rebels" vor, danach sprechen Sara Maria Behbehani, Dana Grigorcea und die - aus Wien anreisende - Julya Rabinowich über Flucht, Fremde und Rassismus, zeitgleich stellt Andrea Grießmann in der Bibliothek Geschichten vom Reisen vor. Um 18 Uhr wird es jüngere Leser vielleicht zu Max Osswald in die Bibliothek ziehen; der Comedian präsentiert dort seinen ersten Roman. Gleichzeitig erzählen Natalie Buchholz, Hans Pleschinski und Teresa Simon im Saal davon, welches Bild der Stadt München sie in ihren Büchern entwerfen.

Über die Tücken des Erwachsenwerdens tauschen sich dort anschließend Jan Weiler und Peter Probst aus, während die Krimi-Autoren Wulf Dorn und Ellen Sandberg in der Bibliothek des Literaturhauses über "Psychologische Spannung zwischen Schuld und Gerechtigkeit" nachdenken. Am Ende des Lese-Marathons um 20 Uhr stellen Roman Deininger und Uwe Ritzer dort ihr Buch über Olympia 1972 vor. Im Saal wiederum geht es dann, siehe oben, um Mord und Totschlag. Glücklicherweise nur um den zwischen zwei Buchdeckeln.

Read for Peace, Benefiz-Lesetag, Sonntag, 15. Mai, ab 10.30 Uhr, diverse Orte und Uhrzeiten, Karten über München Ticket, Infos: www.boersenverein-bayern.de