Ausgeführt wurde die Aktion durch das Kommissariat 17 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Ausgangspunkt waren Meldungen von US-amerikanischen Providern an die Organisation „National Center For Missing and Exploited Children“. Diese Hinweise werden an die Behörden in den USA und im Ausland weitergeleitet. Das Bundeskriminalamt stellt die Daten dann regelmäßig den örtlich zuständigen Polizeidienststellen zur Verfügung.

Bei der Aktion am Freitag konnte laut Polizei eine hohe Anzahl von Datenträgern, Mobiltelefonen und Computern sichergestellt werden, die nun ausgewertet werden.