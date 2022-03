Von Joachim Mölter

Um fünf vor sieben gehen in einer kleinen Seitenstraße der Dachauer Straße die Jalousien einer Erdgeschoss-Wohnung gleichmäßig nach oben, eine nach der anderen, alles ganz automatisch, offensichtlich gesteuert von einer Zeitschaltuhr. Die Bewohnerin ist da freilich schon seit fast einer Stunde wach. Um Punkt sechs Uhr haben vier Beamte der Münchner Polizei - zwei in Zivil, zwei in Uniform - an diesem Dienstagmorgen an der Haustür geklingelt und der Frau einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts München vorgelesen. Die 69 Jahre alte Büroangestellte wird verdächtigt, wegen der Corona-Schutzmaßnahmen auf Facebook gegen einen bayerischen Politiker gehetzt zu haben. Nun suchen die Beamten bei ihr nach elektronischen Speichermedien aller Art, auf denen das Delikt nachzuweisen ist. Handys, Tablets, Laptops und PCs, USB-Sticks und CDs - was es halt so gibt.

Die Frau leistet keinen Widerstand, sie kooperiert, wie es im Fachjargon heißt. Die uniformierten Polizisten verlassen das Mehrfamilienhaus jedenfalls schon nach acht Minuten wieder, die Zivilbeamten der Kripo bleiben noch mehr als eine Stunde zur Vernehmung. Am Ende werden sie einen Laptop mitnehmen und das der Frau natürlich ordentlich quittieren.

Nicht nur in Moosach klingelten am Dienstag in der Morgendämmerung Polizisten an der Tür. Bei einem bundesweiten Aktionstag gegen Hasskriminalität in den modernen Medien standen Beamte vor 14 Gebäuden in ganz Bayern. Sie ermitteln gegen insgesamt 17 Beschuldigte im Alter zwischen 33 und 69 Jahren, dreizehn Männer und vier Frauen. Allen wird vorgeworfen, vor der Bundestagswahl im September 2021 gegen Politiker gehetzt, sie beleidigt, bedroht oder verleumdet zu haben; wie bei der 69-Jährigen gab es häufig Bezüge zu den Corona-Maßnahmen. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

Die Razzien waren eine konzertierte Aktion, sie fanden in allen sieben Regierungsbezirken des Freistaats statt, die meisten in Oberbayern. Dort schauten die Beamten bei sieben Beschuldigten vorbei, gleich dreimal klingelten sie in München: außer bei der 69-Jährigen in Moosach noch bei einem 68-Jährigen in Bogenhausen und einem 33-Jährigen in der Maxvorstadt. Keiner war bis dato einschlägig aufgefallen, wie Thomas Schedel bestätigte, der Leiter des Münchner Polizei-Kommissariats 44, das für politisch motivierte Kriminalität von rechts zuständig ist und den Einsatz in München an diesem Tag federführend umsetzte. Die bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelte Zentralstelle für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) leitet die Ermittlungen, das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) koordinierte die Maßnahmen.

"Die Grenze von unerträglichen Pöbeleien hin zu Straftaten ist fließend."

"Hass und Hetze gegen Politikerinnen und Politiker haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Immer wieder schlagen ihnen Beleidigungen und Bedrohungen entgegen", hat Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb festgestellt, der sogenannte Hate-Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz. Gerade im Zusammenhang mit der Bundestagswahl hätten diese Hassdelikte zugenommen, ergänzt BLKA-Präsident Harald Pickert in einer gemeinsamen Presseerklärung von Generalstaatsanwaltschaft und BLKA: "Die Grenze von unerträglichen Pöbeleien hin zu Straftaten ist fließend. Wer sie überschreitet, darf sich nicht von vermeintlicher Anonymität des Netzes geschützt fühlen."

Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2019 gelten auch Kommunal- und Gemeindepolitiker als Personen des politischen Lebens; seitdem können auch sie Anzeigen erstatten, was sich in der Statistik offensichtlich niederschlägt: 2021 wurden in Bayern 1741 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger angezeigt, in den Jahren zuvor waren es 835 (2020), 272 (2019), 232 (2018) und 194 (2017) gewesen.

"Mit unseren verstärkten Durchsuchungsaktionen wollen wir auch potenzielle Hetzer abschrecken", betonte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Hassbotschaften könnten der erste Schritt sein in eine Eskalationsspirale, die sich bis hin zu Handgreiflichkeiten oder Tötungsdelikten steigern kann, wie beim Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor drei Jahren zu sehen war.

Oberstaatsanwalt Hartleb warnte außerdem, dass unter Umständen auch das Verbreiten von "Fake News" geahndet werden kann: "Das gezielte Verbreiten von Falschnachrichten im Internet, die geeignet sind, öffentliches Wirken von Politikerinnen und Politikern erheblich zu erschweren, zieht erhebliche Konsequenzen nach sich." Je nach Schwere der Hass-Delikte drohen Haftstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren.

Abgesehen von den drei Durchsuchungen, die einen direkten Bezug zur Bundestagswahl 2021 haben, nahm sich die Münchner Polizei am Dienstagmorgen sechs weitere Fälle von Hasskriminalität vor, die sich allerdings nicht gegen Amts- oder Mandatsträger richteten. In diesen Fällen hatte die Staatsanwaltschaft München I die Durchsuchungsbeschlüsse wegen volksverhetzender, antisemitischer oder rassistischer Darstellungen erwirkt. Dabei klingelten die Polizisten bei Schülern im Alter von 16, 17 und 18 Jahren. Sie sollen das besagte Material in ihren Whatsapp-Gruppen verbreitet haben. Auch sie wurden noch im Morgengrauen zu den Vorwürfen vernommen.