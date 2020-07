Interview von Sabine Buchwald

Die Corona-Pandemie wird in der Münchner Innenstadt deutliche Spuren hinterlassen, für traditionsreiche Geschäfte wie Sport Münzinger oder die Galeria Kaufhof am Stachus ist das Aus besiegelt, viele andere kämpfen ums Überleben. Alain Thierstein, seit 2005 Professor für Raumentwicklung an der TU München, forscht zur Gestaltung von Städten - und zu deren Missständen. Er vertritt die These: Das Beste an der Krise sei für München bisher die Oktoberfest-Absage. Die selbstgefällige Feier habe stets überdeckt, wie dringend es ist, sich darüber Gedanken zu machen, was die Stadt in Zukunft prägen soll.