Neulich war ein alter Kumpel, Mitbewohner unserer Studenten-WG in den Achtzigern, zu Gast. Wir sprachen von alten Zeiten, in denen alles besser war, vor allem unsere Fitnesswerte, und irgendwann fragte er, eine selbst gedrehte Zigarette aus der Tasche ziehend, ob er rauchen dürfe. Sorry, sagten wir, dies ist eine Nichtraucher-Wohnung, wir haben die Qualmerei schon vor Jahren aufgegeben. Der Freund sah uns an, als hätten wir soeben Sympathien für die CSU offenbart – nein, niemals! –, dann legte er die Zigarette auf den Tisch.