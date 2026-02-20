Neulich war ein alter Kumpel, Mitbewohner unserer Studenten-WG in den Achtzigern, zu Gast. Wir sprachen von alten Zeiten, in denen alles besser war, vor allem unsere Fitnesswerte, und irgendwann fragte er, eine selbst gedrehte Zigarette aus der Tasche ziehend, ob er rauchen dürfe. Sorry, sagten wir, dies ist eine Nichtraucher-Wohnung, wir haben die Qualmerei schon vor Jahren aufgegeben. Der Freund sah uns an, als hätten wir soeben Sympathien für die CSU offenbart – nein, niemals! –, dann legte er die Zigarette auf den Tisch.
Rauchen
Früher ersetzte Qualm den Sauerstoff. Wer Camus oder Adorno verstehen wollte, musste rauchen. Und heute?
Glosse von Wolfgang Görl
