Eine 67-jährige Frau ist am Montag in ihrer Wohnung in Haidhausen überfallen, gefesselt und beraubt worden.

Wie die Polizei mitteilt, klingelte ein Mann gegen 16.45 Uhr an der Wohnungstür der Frau. Als sie öffnete, drängte er sie sofort in die Wohnung und überwältigte sie. Am Boden liegend, wurde sie mit Klebeband gefesselt. Währenddessen durchsuchte ein zweiter Täter die Wohnung und nahm Schmuck und Bargeld im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrags mit. Danach flüchteten die beiden Täter.

Die Frau konnte sich wenig später selbst befreien und verständigte die Polizei. Eine Sofort-Fahndung brachte allerdings keinen Erfolg, sodass die Polizei jetzt Zeugen sucht. Es geht um den Bereich Preysingstraße, Metzgerstraße und Wolfgangstraße in Haidhausen.