Zum Hauptinhalt springen

HaidhausenFrau in ihrer Wohnung überfallen und gefesselt

Die Frau konnte sich selbst befreien und verständigte die Polizei (Symbolfoto).
Die Frau konnte sich selbst befreien und verständigte die Polizei (Symbolfoto). (Foto: Carsten Rehder/dpa)

Ein Unbekannter klingelt an der Tür der 67-Jährigen. Als sie öffnet, drängt er sie in die Wohnung. Sein Komplize sucht nach Schmuck und Bargeld.

Eine 67-jährige Frau ist am Montag in ihrer Wohnung in Haidhausen überfallen, gefesselt und beraubt worden.

Wie die Polizei mitteilt, klingelte ein Mann gegen 16.45 Uhr an der Wohnungstür der Frau. Als sie öffnete, drängte er sie sofort in die Wohnung und überwältigte sie. Am Boden liegend, wurde sie mit Klebeband gefesselt. Währenddessen durchsuchte ein zweiter Täter die Wohnung und nahm Schmuck und Bargeld im Wert eines mittleren sechsstelligen Betrags mit. Danach flüchteten die beiden Täter.

Die Frau konnte sich wenig später selbst befreien und verständigte die Polizei. Eine Sofort-Fahndung brachte allerdings keinen Erfolg, sodass die Polizei jetzt Zeugen sucht. Es geht um den Bereich Preysingstraße, Metzgerstraße und Wolfgangstraße in Haidhausen.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Münchner Altstadt
:Neubaupläne für das Bogner-Haus stehen auf der Kippe

Das markante Gebäude an der Residenzstraße soll abgerissen und neu errichtet werden. Dagegen liegen mehrere Nachbarschaftsklagen vor – und eine davon schätzt das Verwaltungsgericht als durchaus aussichtsreich ein.

SZ PlusVon Patrik Stäbler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite