Kassiererin schlägt bewaffneten Räuber in die Flucht

Eine Verkäuferin hat am Mittwochnachmittag einen Raubüberfall auf einen Supermarkt im Münchner Stadtteil Neuaubing vereitelt - und sich dabei selbst in Lebensgefahr gebracht. Nach Polizeiangaben hatte ein etwa 30 Jahre alter, maskierter Mann gegen 15.15 Uhr den Supermarkt an der Wiesentfelser Straße betreten, war sofort zur Kasse gegangen und bedrohte dort eine Kassiererin mit einer Faustfeuerwaffe. Er forderte Geld von der Frau - doch die Kassiererin griff nach der Schusshand des Täters und drückte die Waffe von sich weg. Daraufhin kam es laut Polizei zu einem Handgemenge. Als die Kassiererin versuchte, den Täter festzuhalten, stürzte sie und verletzte sich. Der Mann türmte mit einem Fahrrad durch mehrere Innenhöfe. Zeugen konnten ihn noch kurz verfolgen, verloren ihn jedoch im Bereich der Freienfelsstraße aus den Augen.