Ein 51-Jähriger ist am Samstag kurz vor Mitternacht im Alten Botanischen Garten in der Münchner Innenstadt Opfer eines Raubüberfalls geworden. Mit Hilfe des städtischen Kommunalen Außendiensts (KAD), an den das Opfer sich hilfesuchend wandte, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 23.15 Uhr war der 51-Jährige von einem 24-Jährigen nach einem Feuerzeug gefragt worden. Als der Angesprochene ihm eines geben wollte, wurde er laut Polizei unvermittelt angegriffen. Er ging zu Boden. Der Angreifer entwendete aus der Umhängetasche Bargeld im mittleren zweistelligen Eurobereich. Ein herbeigerufener KAD-Mitarbeiter hielt den Täter bis zum Eintreffen der ersten Streife fest. Der 24-Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen in einem Krankenhaus untergebracht.