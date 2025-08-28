Bei einem Raubüberfall am frühen Mittwochabend ist ein Bauarbeiter am Olympiapark verletzt worden.

Laut Polizei saß der Mann gegen 17 Uhr auf einer Parkbank am Ende der Lerchenauer Straße und beschäftigte sich mit seinem Mobiltelefon, als plötzlich fünf Männer an ihn herantraten und ihn aufforderten, das Handy herauszugeben. Als er sich weigerte, begann ein Streit, bei dem der Mann durch einen Messerstich verletzt wurde.

Danach entrissen die Männer ihm seine Bauchtasche mit persönlichen Dokumenten und etwa 700 Euro Bargeld, bevor sie flüchteten. Über eine Passantin verständigte der Mann die Polizei.

Die sucht jetzt nach den Tätern. Sie werden beschrieben als etwa 25 Jahre alt. Einer soll 1,90 Meter groß und 110 Kilogramm schwer sein, er trägt schwarze, kurze Haare und einen schwarzen Vollbart.