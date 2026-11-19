Ein bislang unbekannter Räuber hat am frühen Donnerstagmorgen einen Supermarkt in der Münchner Isarvorstadt überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Mann gegen 5.40 Uhr einen Mitarbeiter des Geschäfts mit einer Pistole, als dieser gerade den Laden betreten wollte. Der Bioladen war erst am Tag zuvor eröffnet worden.

Der Angestellte übergab dem Täter daraufhin das Bargeld, das er aus einem Tresor entnahm. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute, die Polizei fahndete am frühen Morgen mit zahlreichen Beamten nach ihm. Auch ein Hubschrauber war rund um den Tatort in der Müllerstraße im Einsatz.

Da die Suche nach dem Täter bislang erfolglos blieb, bittet die Polizei unter 089/2910-0 um Hinweise. Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug schwarze Kleidung und schwarze Schuhe sowie einen Schnauzbart und sprach Hochdeutsch.