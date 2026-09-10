Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Effnerstraße in Bogenhausen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Tankstellenmitarbeiter schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde etwas mehr als eine halbe Stunde nach der Tat von der Polizei gefasst.

Wie die Polizei berichtet, kam der Räuber gegen 0.15 Uhr in die Esso-Tankstelle und bedrohte den Mitarbeiter mit einem Messer. Dabei kam es wohl zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Tankwart einen Messerstich in den Oberkörper erlitt. Der Täter flüchtete und nahm eine bislang nicht näher bezifferte Menge Bargeld mit.

Der Mitarbeiter konnte noch selbst den Polizeinotruf verständigen. Er wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert wurde. Der Stich war potenziell lebensgefährlich, momentan besteht allerdings keine Lebensgefahr mehr.

Die Polizei rückte mit 20 Streifen an, auch das Unterstützungskommando (USK) war dabei. Einer USK-Einheit fiel gegen 0.55 Uhr, also 40 Minuten nach der Tat, eine Person an der Trambahn-Haltestelle Regina-Ullmann-Straße auf, nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Es handelte sich um einen 15-jährigen Münchner, bei der Kontrolle fanden sich bei ihm „tatrelevante Gegenstände“, wie die Polizei schreibt, ohne ins Detail zu gehen. Der 15-Jährige, der schon einmal wegen eines Raubdelikts straffällig geworden war, wurde festgenommen und am Donnerstag aufgrund des Entscheids eines Ermittlungsrichters in Untersuchungshaft gebracht. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.