In der Fußgängerzone ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht ein Straßenmusiker von zwei Männern ausgeraubt worden. Die Tat ereignete sich fast in Hörweite des Münchner Polizeipräsidiums, nämlich in der Neuhauser Straße, wie die Beamten mitteilten. Kurz vor dem Karlstor spielte der 62-Jährige mit seiner Gitarre noch vor zwei Zuhörern, als sich zwei etwa 1,75 Meter große Männer Anfang Zwanzig näherten und einen Streit anfingen.

Als die anderen Zuhörer daraufhin gingen, zog einer der beiden Männer eine schwarze Schusswaffe aus dem Hosenbund, der andere entnahm derweil einen 100-Euro-Schein aus dem Instrumentenkoffer. Dann flüchteten sie in Richtung Marienplatz, also am Polizeipräsidium vorbei. Eine Sofort-Fahndung war dennoch erfolglos. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise (Tel. 089/29100); der Haupttäter soll eine auffallende Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen haben.