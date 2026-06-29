Zwei Männer mit Luxus-Uhren sind in den vergangenen Tagen Opfer von Raubüberfällen geworden. Der erste Fall ereignete sich am Samstag gegen 22 Uhr am Isartor. Am Abgang zur S-Bahn wurde ein 28-jähriger Münchner von zwei Männern angegriffen. Sie stießen ihn zu Boden, hielten ihn fest und nahmen seine Wertgegenstände an sich, darunter eine teure Rolex-Armbanduhr. Die Uhr trug maßgeblich zum Schaden im fünfstelligen Bereich bei.

Der zweite Fall ereignete sich wenige Stunden später an der Trambahnhaltestelle Ottostraße. Gegen 3.15 Uhr wartete dort ein 24-jähriger Münchner. Er wurde von einem Mann angesprochen und mit einem Messer bedroht. Angesichts dessen gab er wie gefordert seine Wertgegenstände heraus. Auch er trug eine wertvolle Rolex, auch hier geht der Schaden in die 10 000 Euro. Beide Geschädigten konnten die Polizei erst verspätet alarmieren, weil die Täter ihnen auch die Handys weggenommen hatten. Beide blieben unverletzt. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehen könnte.