Nachdem der Überfall auf einen Juwelier in der Münchner Innenstadt Thema in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ war, hat die Polizei zunächst nur wenige Hinweise bekommen. „Bei uns sind Hinweise im einstelligen Bereich eingegangen, diese werden nun durch das zuständige Kommissariat geprüft“, sagte ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums.

Dabei waren in der Sendung sehr deutliche Bilder von einem der Täter gezeigt worden, sein Komplize war maskiert. Die zwei Männer hatten das Geschäft in unmittelbarer Nähe des Polizeipräsidiums am 19. Dezember 2024 betreten. Sie bedrohten Personal und Kunden mit einer Schusswaffe, zertrümmerten mit einem Vorschlaghammer die Glasvitrinen, räumten sie aus und flohen auf E-Scootern.

Die Polizei geht von einer Beute im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus. Die gestohlenen Schmuckstücke seien sehr hochwertig, sagte ein Polizeisprecher nach der Tat: „Diamanten, Brillanten.“ Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Profis handelte.