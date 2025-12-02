Das Fußballspiel des FC Bayern gegen FC St. Pauli am vergangenen Samstag ging nicht nur auf dem Platz für die Hamburger schlecht aus: Nach dem Spiel wurde ein 16-jähriger Fan verletzt und beraubt.

Der Hamburger wollte gegen 19.30 Uhr mit zwei Freunden ein Lokal nahe dem Hauptbahnhof besuchen, als ihnen drei Männer in den Weg traten. Sie fragten den Jugendlichen nach Angaben der Polizei, ob er etwas mit Fußball zu tun habe, was er verneinte – allerdings trug er deutlich sichtbar eine St.-Pauli-Umhängetasche.

Einer der drei Männer nahm den 16-Jährigen in den Schwitzkasten und zog ihm die Tasche mit Gewalt über den Kopf. Der Jugendliche bat ihn laut Polizei, ihm doch wenigstens Ausweis und Fahrkarten zu lassen. Daraufhin warf der Angreifer den Inhalt der Tasche auf den Boden und nahm einen kleinen Bargeldbetrag an sich. Dann flüchtete er mit seinen Begleitern. Der Beraubte verständigte den Polizei-Notruf, eine Fahndung brachte aber keinen Erfolg.