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Bogenhausen15-Jähriger will Diebstahl anzeigen – und wird selbst festgenommen

Der Schüler wurde in der Polizeiinspektion festgenommen (Symbolbild).
Der Schüler wurde in der Polizeiinspektion festgenommen (Symbolbild). Peter Kneffel/dpa

Ein 29-Jähriger wird ausgeraubt und geht zur Polizei. Dort trifft er ausgerechnet: den mutmaßlichen Täter.

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Am Sonntagabend wurde ein 29-Jähriger aus München Opfer eines schweren Raubes, 24 Stunden später traf er den mutmaßlichen Täter wieder – auf der Polizeiinspektion 22 in Bogenhausen. Während der 29-Jährige wegen seines entwendeten Aufenthaltstitels eine Bescheinigung über den Überfall von der Polizei brauchte, wollte der tatverdächtige 15-Jährige seinerseits gerade einen Diebstahl anzeigen. Stattdessen wurde der Schüler jedoch an Ort und Stelle festgenommen. Beweismittel für den Raub wurden später in der elterlichen Wohnung sichergestellt.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Jugendliche den Mann am Sonntag gegen 20.30 Uhr in der Nähe des Arabellapark mit einem Messer bedroht und Wertsachen gefordert. Weil der 29-Jährige kein Bargeld hatte, zwang ihn der Jugendliche, mit ihm in einem Linienbus zu einem Geldautomaten zu fahren.

Beim Ausstieg am Rosenkavalierplatz gelang dem 29-Jährigen die Flucht, der Täter entfernte sich ebenfalls. Eine Sofort-Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Am nächsten Tag kam der Schüler dann selbst zu ihr. Zur geplanten Anzeige des Diebstahls kam es freilich nicht.

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SZ PlusVon Lisa Sonnabend

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