PolizeiBayern-Fans rauben Sechziger aus

Auf Devotionalien des Lokalrivalen 1860 München hatten es einige Bayern-Anhänger abgesehen. (Symbolbild)
Auf Devotionalien des Lokalrivalen 1860 München hatten es einige Bayern-Anhänger abgesehen. (Symbolbild) (Foto: Christoph Reichwein/dpa)

Zwei Teenager werden auf dem Weg ins Grünwalder Stadion um Fan-Utensilien gebracht. Die Täter können schnell geschnappt werden - weil sie einen entscheidenden Fehler begehen.

Drei Fans des FC Bayern haben am Samstag vor dem Spiel des TSV 1860 zwei jugendliche Löwen-Fans ausgeraubt – sich dabei aber so ungeschickt angestellt, dass sie wenig später festgenommen wurden.

Die Löwen-Fans, beide 16 Jahre alt, gingen gegen 10.30 Uhr die Grünwalder Straße entlang. Zum Teil hatten sie ihre Vereins-Devotionalien bereits angelegt und waren so als Anhänger der Sechziger zu erkennen.

Drei Männer sprachen sie an und forderten die Herausgabe der Fan-Utensilien. Aus ihren Äußerungen schließt die Polizei, dass sie dem FC Bayern anhängen. Die Jugendlichen weigerten sich zunächst, daraufhin wurden sie getreten, schließlich wurde ihnen eine Plastiktüte und ein 1860-Schal entrissen.

Das Pech der Räuber: Sie flüchteten mit einem Auto, die Beraubten konnten der Polizei das Kennzeichen nennen. Und so standen die Beamten wenig später beim Halter des Fahrzeugs vor der Tür, einem 25-jährigen Mann. Auch seine mutmaßlichen Mittäter waren anwesend, ein 14- und ein 17-Jähriger. Alle drei wurden wegen des Raubes angezeigt.

