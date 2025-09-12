Die Pressemitteilung, die Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitagnachmittag verschicken ließ, hatte es schon auf den ersten Blick in sich: In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen Wohnungsbaugesellschaft München Wohnen verkündete Reiter, dass er angeordnet habe, endlich entschieden gegen die offenbar unhaltbaren Zustände im Gebäude an der Liebherrstraße vorzugehen. Die Münchner Wohnen hat dort Flächen an einen privaten Beherbergungsbetrieb vermietet, dessen Kunden sich offenbar regelmäßig daneben benehmen und den Mieterinnen und Mietern der Münchner Wohnen das Leben erschweren.
MeinungProblemfall Liebherrstraße:Was die Rathaus-Direktive für die „Münchner Wohnen“ bedeutet
Kommentar von Sebastian Krass
Lesezeit: 2 Min.
Weil die Führung des städtischen Wohnungsunternehmens nicht ausreichend auf Mieterbeschwerden reagiert, greift der Oberbürgermeister ein. Das kommt einem Vertrauensentzug nahe.
Wohnen in München:Was der neue Mietspiegel verrät und was nicht
Die Stadt hat einen neuen Mietspiegel für München erstellt. Warum ist er ein wichtiges Instrument für Mieter und für Vermieter? Wie wird er erstellt? Und wie sind die aktuellen Preise? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Lesen Sie mehr zum Thema