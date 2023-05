Von Andrea Schlaier

Das Büro vom Chef ihres Papas hat Emma sich "viel verschnörkelter" vorgestellt. Aber auf Pomp und einschüchternde Präsentation legt Dieter Reiter (SPD) augenscheinlich keinen Wert. Deshalb, so sagt er, habe er sich vor neun Jahren, als er seine Amtsstube mit Blick auf den Marienplatz bezogen hat, die schlichten Möbel bestellt, die sich alle anderen im Rathaus auch bestellen könnten. Zweierlei lässt sich an dieser Behauptung ablesen: Hier richtet sich erstens einer als Gleicher unter Gleichen ein. Und verkauft das einrichtungstechnisch Offensichtliche zweitens dann mit entspannter Selbstverständlichkeit als politisches Statement ans umstehende Volk. Heimspiel für den Oberbürgermeister beim Tag der offenen Tür der Stadt am Samstag.

Detailansicht öffnen Im Büro von Oberbürgermeister Dieter Reiter drängten sich die Besucher. (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Übungsstunde für Stadträtinnen in spe: Auch der kleine Sitzungssaal wurde für die Gäste aufgesperrt. (Foto: Catherina Hess)

Die neunjährige Emma, ihr Bruder Luis, 6, und Mama Andrea Nechita, 38, aus Dachau haben es in die erste Besuchergruppe geschafft, die in Reiters Büro vorgelassen wird: "Mein Mann arbeitet bei der Stadt, und das war für uns eine Gelegenheit, dass die Kinder mal den Chef vom Papa kennenlernen können." Der bietet sich nach einem Flug über stadtpolitische Aufreger-Themen ("Hochhäuser werden das Wohnproblem auch nicht lösen") gern auch für Gruppenfotos an. Die Nechitas lassen sich nicht zweimal bitten. Muss aber schnell gehen. Die nächste Gruppe drückt schon nach.

Auf Royalisten wartet ein Paar aus der Vergangenheit

Nach drei Jahren coronabedingter Pause öffnen sich am Wochenende erstmals wieder die Türen zu sehr vielen städtischen Dienststellen - von den Kammerspielen über Museen, Sozialbürgerhäuser bis zur Feuerwache. 24 000 Besucherinnen und Besucher - 2000 mehr als bei der letzten Auflage - nutzen die Gelegenheit. Das Wetter ist perfekt: zu schlecht für den Biergarten, zu gut, um in der Stube hocken zu bleiben.

Nur Royalisten setzen am Samstag vermutlich andere Prioritäten. Mit einer Krönung kann man im Rathaus nicht aufwarten, aber als Tribut an den historischen Tag drüben in London schlagen sie bei der Stadt die Seite des Goldenen Buches auf, auf der am 4. November 1987 zwei Menschen schwungvoll ihre Unterschriften gesetzt haben: "Charles" und "Diana". Ohne weiteren Gruß aus der Vergangenheit.

Detailansicht öffnen Die royale Eintragung im Goldenen Buch. (Foto: Catherina Hess)

Schlangen bilden sich aber vor anderer Prominenz: Besonders anziehend ist für viele, klar, der Rathaus-Balkon, wo für die gefühlsechte Selfie-Inszenierung eine textile FC Bayern-Meisterschale bereitliegt. Hier trifft man auch Emma und Luis wieder, sie strahlen vor Freude.

500 Menschen stellen sich an, um gratis mal auf den Rathausturm zu kommen mit bestem Blick über die Altstadt. Die juristische Bibliothek - ein Jugendstil-Kleinod und weiterer Magnet, ist zeitweise bis zum letzten Platz gefüllt; zuweilen zum Leidwesen des Aufsichtspersonals: "Mehr als zehn Personen dürfen nicht auf die Galerie, sonst haben wir sie nicht mehr lang!"

Detailansicht öffnen Die juristischen Bibliothek war neben Rathausturm und Meister-Balkon beliebt. (Foto: Catherina Hess)

Die Familie Nechita aus Dachau ist da längst auf dem Weg zur Feuerwache nach Schwabing. Bestes Kinderprogramm.