Zwei neue Trambahn-Linien, 60 Millionen Euro pro Jahr für Gebäudesanierung, neue Heizungen und Balkon-Sonnenkraftwerke, mehr als 70 zusätzliche Hauswirtschafterinnen oder Hauswirtschafter in den kommenden beiden Jahren, die Mädchen und Jungen in den Kitas frisches Essen kochen. Dazu drei Milliarden Euro in 2025 und in den Jahren danach 1,5 Milliarden Euro für neue Schulen, neue Wohnungen, Klimaschutz und den öffentlichen Nahverkehr. Was sich für viele Kommunen in Deutschland wie ein Wunschzettel lesen dürfte, sind tatsächlich die Eckpunkte des Münchner Sparhaushalts für 2025 und die kommenden Jahre.