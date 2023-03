Glosse von Anna Hoben

Gerade hatte der Stadtrat in seiner Vollversammlung Anfang März zum zweiten Mal über das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" abgestimmt, der Vormittag war schon fortgeschritten. Da setzte eine geradezu fluchtartige Bewegung ein, aus dem Großen Ratssaal in Richtung Nebenzimmer. Was war da los? Erst einmal muss man dazu wissen, dass dieses Nebenzimmer offiziell "Ausschusszimmer" heißt, inoffiziell im Rathaus aber nur als "Weißwurstzimmer" bekannt ist, wobei in den vergangenen Jahren ein entscheidendes Detail fehlte, um dem Namen gerecht zu werden: die Weißwurst.

Die Stadträtinnen und Stadträte nutzen das Weißwurstzimmer für informelle Gespräche, kleine Pausen oder demonstrative Auszeiten, wenn sie von den Debatten im Sitzungsaal genervt sind. Im Weißwurstzimmer gibt es Kaffee, Wasser, einen Korb mit "Bio-Brezen" und einen mit "normalen Brezen". Früher, so hört man, ging es hier kulinarisch deutlich üppiger zu, es gab Debreziner, Gulaschsuppe, Kartoffelsuppe und, na klar, Weißwurst.

Doch irgendwann verschwand die Weißwurst aus dem Weißwurstzimmer. Der Service hatte sich für die Anbieter offenbar nicht mehr gelohnt. Bis nun die FDP die Initiative ergriff und im Ältestenrat für die Rückkehr der Weißwurst bei Vollversammlungen des Stadtrats warb. Jene, die schon lange dabei sind, hatten immer wieder davon geschwärmt, wie schön das damals gewesen war.

Die Idee kam gut an. Schnell war man sich einig, dass dann auch eine vegetarische Alternative her muss. Die Frage, ob diese in einer veganen Weißwurst bestehen soll, wie sie im vergangenen Jahr erstmals auf dem Oktoberfest angeboten wurde, führte dem Vernehmen nach zu ausgiebigen Debatten im Ältestenrat. Am Ende sollen es explizit die Vegetarier gewesen sein, die sich gegen die vegane Wurst aussprachen. Und so wurden zur Premiere Anfang März neben Weißwürsten und Wiener Würstchen auch Sandwiches mit Avocado kredenzt.

Auch bei der zweiten Vollversammlung mit Weißwurst am Mittwoch zeigte sich, dass das Weißwurstzimmer durch das kulinarische Upgrade noch einmal beliebter geworden ist. Allerdings handelt es sich zunächst nur um ein Pilotprojekt. Ob es künftig immer um die Wurst geht? Nicht auszuschließen, dass dazu demnächst noch eine Machbarkeitsstudie beschlossen wird.