Sicherheit in München:Das Rathaus soll ein offenes Haus bleiben

Von Joachim Mölter

Wer in diesen Tagen eine Ausschusssitzung des Stadtrats besucht und im Großen Sitzungssaal des Rathauses zugehört hat, über was zum Beispiel im Sozial-, Planungs-, Sport- oder Kommunalausschuss debattiert wurde, wird nichts Ungewöhnliches bemerkt haben. Die Stadträte gingen routiniert ihrer Tagesordnung nach, so als wäre nichts geschehen bei der Vollversammlung am Mittwoch voriger Woche.