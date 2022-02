Die Licht-Projektion am Rathaus ist an drei Tagen zu sehen. An diesem Montag von 18 bis 23 Uhr werden wieder die Begriffe #Wissenschaft, #Solidarität, #Demokratie und #Zusammenhalt auf das Rathaus projiziert.

Eine Lichtprojektion an der Rathausfassade dankt Menschen, die in der Pflege, Medizin und Wissenschaft arbeiten, für ihren Einsatz während der Pandemie. Nicht immer laufen Beleuchtungsaktionen reibungslos.

Glosse von Ulrike Heidenreich

Es wird Licht in der Stadt. So ist das Münchner Rathaus in diesen Tagen ungewöhnlich beleuchtet. Nicht etwa lieblich, um der Zuckerbäcker-Fassade und den Augen von Passantinnen und Passanten zu schmeicheln. Kein verspieltes Aufleuchten der steinernen Herzöge dort, kein krasser Lichteffekt für die schrecklichen Fratzen an den Wasserspeiern. Nein, schlicht und in Versalien leuchten auf dem dunklen Gemäuer die Worte Wissenschaft, Solidarität, Demokratie und Zusammenhalt auf, versehen mit eckigen Hashtags.

Einen Preis für die Verschönerung der Innenstadt kann man damit nicht gewinnen. Wertvoll ist diese Projektion in einem anderen Sinne. Sie ist ein leuchtendes Dankeschön des Stadtrats an Menschen, die in der Pflege, Medizin und Wissenschaft arbeiten. Sie hält jenen, die regelmäßig auf dem Marienplatz irrlichtern, um die Existenz der Pandemie und die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft infrage zu stellen, grundlegende Werte entgegen. An diesem Montag werden die Worte noch einmal Versammlungen mit Verschwörungsplakaten richtig heimleuchten.

Es ist schön, in einer Stadt mit Bauwerken wie aus dem Bilderbuch zu leben. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn diese Wahrzeichen auch in einem anderen Sinne Grandezza und Haltung ausstrahlen. München leuchtet mal mehr - und mal weniger. Das mit dem Licht ist nämlich so eine Sache. Zum Beispiel schimmert die neugotische Fassade im März manchmal moosig grün, man meint fast, die steinernen Sagengestalten darauf krabbeln zu sehen - es ist ein Gruß nach Irland zum St. Patrick's Day. Dann wiederum funkelt das Rathaus wie ein traumhafter Regenbogen weit in die Welt hinaus. Das war, als die Uefa verboten hatte, die Fußball-Arena in diesen Farben zu beleuchten - und flugs andere Projektionsflächen in der Stadt gefunden wurden, vom Windrad bis zum Fernsehturm.

Detailansicht öffnen Schwarze Gewitterwolken und ein regenbogenfarbenes Windrad im Juni 2021 beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Blau erstrahlt die Stadt zum Tag der Kinderrechte von Unicef, orange zum Zeichen gegen Partnerschaftsgewalt, pink am Weltmädchentag. Die Not der Kulturbetriebe beleuchteten im Herbst rote Lichter an Veranstaltungsgebäuden.

Manchmal hüllt sich die Stadt auch in Dunkelheit. Zur symbolischen "Earth Hour" etwa. Oder vor einigen Jahren, als bei "Bagida"-Läufen von Rechtspopulisten die Lichter an markanten Gebäuden entlang der Wegstrecke gezielt ausgeschaltet wurden. Manchmal aber bleibt es finster, weil vorgesetzte Behörden ein Verbot aussprechen: So durfte das Rathaus zum "Safe Abortion Day" nicht lila leuchten, weil dies eine Meinungsäußerung sei. Das mag verstehen, wer will.

Bald soll es einen Lichterstern am Odeonsplatz geben, als Zeichen der Dankbarkeit, als Plädoyer für Respekt und Vernunft in der Pandemie. Blau, lila, rot? Der Farbton ist egal. Es wird auf jeden Fall erhellend.