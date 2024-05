Kurz war Ruhe am Marienplatz eingekehrt, dann leuchtet plötzlich ein Fenster im Rathaus hell auf. "Die Würde des Menschen ist unantastbar", tönt es aus dem Off. Prompt schließt eine neue Stimme an. Immer mehr Artikel des Grundgesetzes werden zitiert, jeder Satz taucht eine weitere Scheibe in Licht. Dünne Fäden klettern über die Fassade, überspannen gitterartig das Gebäude - und weben aus der Verfassung ein Schutzschild für die Demokratie.

Am 23. Mai wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Dazu hat das städtische Referat für Bildung und Sport eine Aktionswoche in München initiiert. Mehr als 50 verschiedene Projekte sollen vor allem ein junges Publikum dazu anregen, sich mit der Bedeutung von Grundrechten und Demokratie zu beschäftigen. Zum Beispiel "Legis 75" - wie die Audio-Video-Inszenierung an der Fassade des Neuen Rathauses heißt. Am Mittwoch war Premiere. Die Projektion ist auch diesen Donnerstag und Freitag um 21.45 Uhr zu sehen.

Konzeptioneller Schöpfer und Leiter des rund 18-minütigen Spektakels ist der Medienkünstler Lukas Taido. Innerhalb von einigen Wochen habe er mit seinem Team - dem italienischen Kollektiv Mammasonica sowie dem Berliner Künstler Lars Ullrich - die Installation entwickelt und fertiggestellt, erzählt der gebürtige Münchner. "Alles ist gleichzeitig passiert."

Detailansicht öffnen München feiert 75 Jahre Grundgesetz. (Foto: Robert Haas)

Um die Fassade spezifisch beleuchten zu können, musste das Gebäude zuerst digital nachvollzogen werden. Mithilfe von 3-D-Laserscans sei das Rathaus in 60 Millionen einzelne Punkte zerlegt worden. "Der technische Aufwand ist enorm. Das sind wahnsinnige Auflösungen, mit denen wir da arbeiten", sagt Taido. Zehn Hochleistungsvideoprojektoren seien am Marienplatz in Aktion.

Mit Originaltonaufnahmen, Videoausschnitten und futuristisch anmutenden visuellen Elementen soll "Legis 75" chronologisch den Weg zur heutigen Demokratie skizzieren. Gewehrschüsse symbolisieren den Ersten Weltkrieg, marschierende Soldatenfüße erinnern an die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Unterbrochen werden die Fassaden-Bespielungen von kurzen Live-Lesungen auf den Balkonen des Rathauses. Waldemar Kobus, Traute Hoess und Martin Cambeis tragen Tagebucheinträge der Autoren Stefan Zweig und Thomas Mann sowie Zitate aus einer Radioansprache von Elisabeth Selbert vor. Als eine von vier Frauen im Parlamentarischen Rat war die damalige Abgeordnete 1949 maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Verfassung bedacht wurde.

Detailansicht öffnen 18 Minuten lang dauert die Installation, die am Donnerstag und Freitag nochmals gezeigt wird. (Foto: Robert Haas)

Die Inszenierung soll aber keine Geschichtsstunde sein, sondern mit modernen Mitteln bewusst machen, welche Errungenschaft die Demokratie sei, sagt Lukas Taido. "In der jetzigen Zeit ist sie mehr denn je gefährdet." Umso mehr hoffe er, junge Leute mit dem Projekt zu erreichen. "Im Gegensatz zu älteren Generationen spüren sie nicht mehr so stark den steinigen Weg, der zum Grundgesetz geführt hat."

Mit gezückten Smartphones verfolgen viele Zuschauer die Premiere der Videoinstallation. Viele sind zufällig vorbeigeschlendert und begeistern sich umso mehr für das Spektakel. "Kunst ist häufig sehr exklusiv. Hier ist jeder dabei", sagt eine Passantin. Eine andere bemängelt die anspruchsvollen Zitate. "Da braucht man Hintergrundwissen."

Am Ende der Projektion reicht das Fadennetz - gewoben aus den Artikeln des Grundgesetzes - bis zur Turmspitze des Rathauses. Dumpfe Schläge erschüttern die weißen Gitterstäbe, immer wieder drohen sie durchzubrechen. Doch die Angriffe in der Installation können der Verfassung nichts anhaben. Der Schutzschild hält.