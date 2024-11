Kommentar von Heiner Effern

Eine Freude war das Bild, das die grün-rote Koalition im Rathaus abgibt, für die Münchnerinnen und Münchner noch nie. Seit viereinhalb Jahren überlagern Streitereien, seien es offene Tritte ans Schienbein oder hintersinnige Sticheleien, die politische Tagesarbeit. Doch die Zuspitzung in den vergangenen drei Wochen ist nicht nur ärgerlich, sie droht einen dauerhaften Schaden anzurichten. An der Demokratie, aber auch an der Zukunft der Stadt.