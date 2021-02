Von Heiner Effern und Anna Hoben

Eigentlich hätte das Treffen noch im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Alle sechs Monate soll der Koalitionsrat tagen, so sieht es der Vertrag zwischen Grünen und SPD vor. Dem Rat gehören neben dem Oberbürgermeister und den zwei Bürgermeisterinnen die Spitzen der Regierungsfraktionen und der Parteien an. Sie haben im vergangenen Frühjahr den Vertrag ausgehandelt, in regelmäßigen Abständen wollen sie Bilanz ziehen und in die Zukunft blicken. Die Premiere am Donnerstagabend, neun Monate nach dem Start des Bündnisses, wird nun auch zu einem Krisengipfel. Von Beginn an hat es immer wieder gerumpelt. In den vergangenen Wochen ist der Streit eskaliert.

Zunächst waren die Grünen mit einer Idee zur Geschwindigkeitsbegrenzung vorgeprescht. Sie verschickten den Vorschlag für eine Bewerbung als Modellkommune für ein flächendeckendes Tempo 30 auf Münchens Straßen in einer Pressemitteilung - ohne vorher mit ihrem Koalitionspartner gesprochen zu haben. Die SPD fuhr daraufhin schwere verbale Geschütze auf: Man unterstütze keine "Anti-Auto-Ideologie", teilte Fraktionschef Christian Müller mit, er sprach von einem angeblich "blinden Autohass" bei den Grünen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprang seiner Fraktion zur Seite und griff die Grünen scharf an: Der Vorschlag sei unnütz, der Alleingang "äußerst unprofessionell" und "nicht geeignet, nachhaltige Regierungsfähigkeit zu demonstrieren".

Ein paar Tage später stellte SPD-Fraktionschefin Anne Hübner in einem Interview mit der Abendzeitung den Planungsstopp für einen Autotunnel an der Schleißheimer Straße in Frage - wenn BMW ohne Tunnel seinen Standort in München nicht ausbauen wolle. Das fassten die Grünen als offene Ankündigung eines Vertragsbruchs auf - und zeigten sich dementsprechend irritiert.

Es sind turbulente Wochen für die beiden Regierungspartner. In das digitale Treffen gehe er dennoch mit Zuversicht, sagte Grünen-Fraktionschef Florian Roth am Donnerstagmittag. Es habe ein paarmal "kommunikativ und atmosphärisch geruckelt", räumte er ein. Beide Partner müssten künftig "besser und sensibler" mit dem jeweils anderen umgehen; man müsse diskutieren "ohne Hektik und ohne vorschnelle Urteile über die Ideen der anderen". Was ein bisschen nach Paartherapie klingt, soll das stärken, was Roths Ansicht nach schon gut funktioniert: Grüne und SPD hätten viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, bei den allermeisten Themen gebe es keinen Streit. Die Koalition habe einen klaren Wählerauftrag und müsse diesen weiter umsetzen. "Wenn wir als Koalition wegen Empfindlichkeiten zerstritten sind, schadet das beiden, gerade auch im Jahr der Bundestagswahl."

Auch die SPD sieht viele inhaltliche Gemeinsamkeiten. Aber die Sozialdemokraten, die jahrzehntelang die Stadtpolitik dominiert haben, müssen sich noch an ihre neue Rolle als Juniorpartner in einem Regierungsbündnis gewöhnen. Das fällt ihnen an sich schon enorm schwer. Wenn jedoch die nach den letzten Wahlergebnissen selbstbewussten Grünen bewusst oder unbewusst immer wieder Salz in diese Wunde streuen, liegen die Nerven schon mal blank wie bei der Debatte um den "Autohass".

Doch natürlich wissen auch die Sozialdemokraten, dass die Nickligkeiten und Rempeleien in der Koalition bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht gut ankommen. "In den letzten Wochen und Monaten haben zu oft atmosphärische Befindlichkeiten die eigentliche Arbeit der Koalition überlagert", zeigte sich Fraktionschefin Anne Hübner selbstkritisch. Auch sie hofft, dass nach dem ersten Treffen des Koalitionsrats die Partner vorsichtiger und umsichtiger miteinander umgehen und dass nicht mehr ständig öffentlicher Streit auf der politischen Tagesordnung der Koalition steht. "Meine Erwartung ist, dass damit Schluss ist und beide Partner ihre Stärken und Ideen gleichberechtigt in das Bündnis einbringen können."

Die Botschaft an die Grünen ist klar: Das Bündnis soll künftig auf Augenhöhe debattieren und entscheiden, was jedenfalls aus Sicht der Sozialdemokraten bisher noch nicht der Fall ist. Thema im Koalitionsrat könnte auch sein, dass sich die SPD mit ihren Themen stärker vom Partner abgrenzen will. "Für die SPD/Volt-Fraktion wird der Schwerpunkt dabei auf der Sicherung der sozialen Infrastruktur und der wirtschaftlichen Stärke liegen", kündigt Hübner an.

Beide Fraktionen hoffen vor allem aber auch auf ein Entspannungsmoment: dass sie sich nach dem Lockdown endlich besser persönlich kennenlernen und damit das nötige Vertrauen aufbauen können. Das war seit dem Start der Koalition nicht möglich und wird in der Eigenanalyse oft als ein wesentlicher Grund für Animositäten und Missverständnisse angeführt.