In Berlin ist die Streit-Koalition geplatzt. Auch in München geraten sich Rot und Grün immer wieder in die Haare. Droht hier ein ähnliches Szenario?

Von Heiner Effern, Sebastian Krass

Am Tag danach, als in Berlin noch die Scherben einer zerbrochenen Koalition sortiert wurden, hielt das Münchner Regierungsbündnis zusammen. Das ist in solch instabilen Zeiten eine Nachricht wert, besonders wenn man darauf blickt, dass sich die grün-rote Koalition im Rathaus fast ebenso eifrig piesackt wie das Ampelbündnis in der Bundeshauptstadt.