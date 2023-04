Von Anna Hoben

Drei Jahre ist es her, dass Grüne und SPD mit zwei Armlängen Abstand auf ihren Koalitionsvertrag angestoßen haben - es war die Anfangszeit der Corona-Pandemie. Mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise ging die Amtsperiode krisengeprägt weiter. Trotzdem habe man die Stadt in vielen Bereichen vorangebracht, so lautet die bisherige Bilanz der Fraktionsspitzen im Rathaus. Am Freitag haben sie ihr Zwischenfazit präsentiert.