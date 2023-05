Von Heiner Effern und Joachim Mölter

Die Grünen müssen sich mit ihrer ökologischen Wende gerade fühlen wie auf einer Bergtour, die sie erst mühsam organisiert haben und die nun mehr und mehr zerfasert. Anfangs ist es noch sonnig und flach, die Laune auch bei denjenigen einigermaßen gut, die nicht so begeistert waren. Doch je steiler und schmerzvoller der Anstieg zum Gipfel wird, desto mehr sinkt die Stimmung. Die ersten bocken schnell und wollen am liebsten mit dem Auto rauf fahren oder in irgendwelchen Superfuel-Vehikeln (CSU und FDP). Die Koalitions-Partnerin SPD zieht schon mit, aber halt nur in einem Tempo, bei dem auch die langsameren gut mitkommen. Und dann gibt es noch die Bergfreunde, die zunehmend genervt sind, weil die Organisatoren nicht mehr aufs Tempo drücken, wie etwa Umweltaktivisten oder auch die ÖDP.