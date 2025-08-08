Zum Hauptinhalt springen

Politik vor der SommerpauseWer flirtet mit wem im Münchner Rathaus?

Lesezeit: 7 Min.

Im Münchner Rathaus wird es ruhig in den kommenden Wochen.
Im Münchner Rathaus wird es ruhig in den kommenden Wochen. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Die Stadträte verabschieden sich in die Ferien – wenn sie zurückkommen, beginnt der Wahlkampf. Wer wird sich dann mit wem verbünden, welche Themen werden auf Instagram hochkochen? Die letzten Tage haben manchen Hinweis geliefert.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Auch die Stadtpolitik hat sich dieses spezielle Sommergefühl verdient: raus aus dem Alltag, durchschnaufen, alles mal hängen lassen. Gerade nach hektischen Wochen mit deprimierenden Finanzzahlen dürfte das Bedürfnis groß sein, den Akku aufzuladen. Der sollte heuer nach dem Polit-Urlaub besonders voll sein, denn nach dem Oktoberfest sind es nur wenige Monate, bis Oberbürgermeister und Stadtrat am 8. März 2026 neu gewählt werden.

Haushaltskrise in München
:Wer ist schuld am Schuldenberg?

München steuert auf ein Minus von 7,5 Milliarden Euro am Jahresende zu. Warum steigen die Schulden trotz hoher Einnahmen, und wer hat die Verantwortung für die Misere?

SZ PlusVon Heiner Effern und Anna Hoben

