Politik vor der Sommerpause Wer flirtet mit wem im Münchner Rathaus? 8. August 2025, 16:21 Uhr | Lesezeit: 7 Min.

Im Münchner Rathaus wird es ruhig in den kommenden Wochen. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Die Stadträte verabschieden sich in die Ferien – wenn sie zurückkommen, beginnt der Wahlkampf. Wer wird sich dann mit wem verbünden, welche Themen werden auf Instagram hochkochen? Die letzten Tage haben manchen Hinweis geliefert.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

