CSU nennt "Flop Five" der Münchner Stadtregierung

Von Anna Hoben

Anfang Mai wird es drei Jahre her sein, dass Grüne und SPD ihren Koalitionsvertrag unterschrieben haben. Die Amtsperiode ist also zur Hälfte vorbei - Zeit für Bilanzen. Eine solche hat nun die Fraktion CSU/Freie Wähler gezogen, sie stellt den Regierungsfraktionen kein gutes Zeugnis aus. Das Bündnis habe sich von Anfang an durch "Zerstrittenheit, Planlosigkeit und leere Versprechungen" ausgezeichnet, sagt Fraktionschef Manuel Pretzl.