Wie erst jetzt bekannt wurde, hat es am Wochenende einen weiteren Angriff mit sexistischem und rassistischem Hintergrund gebeben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am Freitag gegen 22.30 Uhr vor einem Lokal in der Nähe des Weißenburger Platzes in Haidhausen. Eine Gruppe mit fünf Personen hatte dort gewartet, während einer in der Gaststätte Zigaretten holte. Alsbald begann der Wirt des Lokals, der vor der Tür stand, einen 36-jährigen Mann aus der Gruppe zu beleidigen, weil er Frauenkleider trug.

Außerdem forderte er den Transvestiten auf, zurück in seine südamerikanische Heimat zu gehen. Zeugen hörten den Satz: "In den Ländern, wo du her kommst, wird Leuten wie euch der Kopf abgeschnitten". Dann habe der Wirt ihm angedroht, hier dasselbe mit ihm zu machen. Als der 56-jährige Wirt handgreiflich wurde und einem 32-jährigen ins Gesicht schlug, hätten Gäste aus seinem Lokal ihn zurückgehalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Streife nahm ihn vorübergehend fest. Der Mann sei zu betrunken gewesen, um einen Alkoholtest abzugeben, hieß es.

Zeugen berichteten der Süddeutschen Zeitung derweil, der Wirt sei nicht allein ausfällig geworden, auch andere Männer aus dem Lokal hätten den Mann in Frauenkleidern sowie andere Frauen sexistisch beleidigt. Den genauen Hergang sollen nun Ermittler des Kommissariats 44 klären, das für Straftaten zuständig ist, die aus einer rechtsextremen Gesinnung heraus begangenen werden. Am Samstagmorgen hatten am Stachus mehrere Personen auf drei Männer eingetreten und geschlagen, nachdem diese sich offen zu ihrer Homosexualität bekannt hatten.