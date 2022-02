Ein Maskenverweigerer hat am Sonntagmorgen einen Mann in einem Linienbus rassistisch beschimpft und tätlich angegriffen, nachdem dieser ihn zuvor auf die im öffentlichen Nahverkehr geltende Maskenpflicht hingewiesen hatte. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen neun Uhr in einem Bus der Linie 50 in der Hanauer Straße. Der 29 Jahre alte Münchner war zuvor ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz in den Bus eingestiegen. Ein 39 Jahre alter, türkischstämmiger Fahrgast sprach ihn daraufhin an. Nach Polizeiangaben reagierte der 29-Jährige darauf sofort aggressiv und beleidigte den Fahrgast rassistisch. Außerdem rief er "nationalideologische, volksverhetzende Parolen" und schlug den 39-Jährigen gegen den Oberschenkel. Der Busfahrer wurde auf das lautstarke Geschehen aufmerksam und hielt den Bus an. Polizisten konnten den Angreifer festnehmen.