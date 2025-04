Von Catherine Hoffmann

Ashish Chandavarkar erinnert sich ungern an seine ersten Jahre in Deutschland: „Wenn ich unter der Woche im Anzug zur Arbeit ging, schauten mich die Leute an und sagen: ‚Der Typ stiehlt uns die Jobs.‘ War ich am Wochenende in Shorts und zerrissenem T-Shirt unterwegs, glotzten sie auch und sagten: ‚Der Typ nimmt unsere Sozialversicherung in Anspruch.‘“ Chandavarkar kam nach Deutschland, um an der Hochschule Pforzheim zu studieren. Er hat einen Master in Business Administration sowie einen Bachelor in Informatik und Elektronik. Heute blickt er auf mehr als zehn Jahre Berufserfahrung zurück – und auf viele Belästigungen, Beleidigungen, schräge Blicke.