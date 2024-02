Rassismus in München

Sie haben Angst, auf die Straße zu gehen, fühlen sich von ihren Freunden nicht mehr verstanden: Seit den Enthüllungen über Abschiebungspläne in Teilen der rechten Szene hat sich für junge Menschen mit Migrationshintergrund etwas verändert. Ayo, 23, Leo, 20, und Elyas, 22, berichten.

Von Rashidah Hassen

"Ich laufe durch mein Viertel. Ich spüre die Blicke. Ich versuche mich zu überzeugen, dass es interessierte, neugierige Blicke sind. Fast niemand auf der Straße sieht aus wie ich. Ich denke in Wahlquoten, gehe schneller, und immer ist die Angst dabei." So beschreibt Ayo, 23, ihre Gedanken, wenn sie das Haus verlässt. Leo, 20, fühlt sich mit seinen Sorgen von seinem Freundeskreis alleingelassen und Elyas, 22, weiß bereits genau, dass er Deutschland verlassen will und wohin es ihn zieht. Ihren vollständigen Namen wollen alle drei jungen Menschen nicht nennen, auch kein Foto soll von ihnen veröffentlicht werden. Die Angst ist nicht neu.