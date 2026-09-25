Als Multi-Aktivist kämpft Hamado Dipama in München gegen Rassismus. Begegnung mit einem, der seine Wehrhaftigkeit als Pflicht sieht – und den AfD-Politiker gern abschieben möchten, obwohl er einen deutschen Pass hat.

Manchmal gerate er in unangenehme Situationen, erzählt er. Wenn er privat unterwegs sei und ihn jemand frage: Sind Sie nicht der Herr Dipama? Wenn er dann nicht wisse, wer die andere Person ist, sei ihm das peinlich. Hamado Dipama lacht. Er ist der wohl bekannteste schwarze Aktivist in München. Er kämpft gegen Rassismus, engagiert sich für gleiche Rechte und gleiche Behandlung, egal, welche Hautfarbe jemand hat, egal, woher ein Mensch stammt.