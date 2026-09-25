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Aktivismus gegen RassismusEiner, der vielen als Störer gilt

Lesezeit: 7 Min.

2002 floh Hamado Dipama aus Burkina Faso, der Zufall führte ihn nach München, wo er bis heute lebt und arbeitet.
2002 floh Hamado Dipama aus Burkina Faso, der Zufall führte ihn nach München, wo er bis heute lebt und arbeitet.
Foto: Robert Haas

Als Multi-Aktivist kämpft Hamado Dipama in München gegen Rassismus. Begegnung mit einem, der seine Wehrhaftigkeit als Pflicht sieht – und den AfD-Politiker gern abschieben möchten, obwohl er einen deutschen Pass hat.

Von Bernd Kastner

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Manchmal gerate er in unangenehme Situationen, erzählt er. Wenn er privat unterwegs sei und ihn jemand frage: Sind Sie nicht der Herr Dipama? Wenn er dann nicht wisse, wer die andere Person ist, sei ihm das peinlich. Hamado Dipama lacht. Er ist der wohl bekannteste schwarze Aktivist in München. Er kämpft gegen Rassismus, engagiert sich für gleiche Rechte und gleiche Behandlung, egal, welche Hautfarbe jemand hat, egal, woher ein Mensch stammt.

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SZ PlusVon Johanna Feckl

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