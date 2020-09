Von Isabel Bernstein

Er soll unter Kokain- und Alkoholeinfluss mit 120 Stundenkilometern über die Fürstenrieder Straße in Laim gerast sein und dabei einen 14-Jährigen zu Tode gefahren haben: Nun hat die Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen einen 35-Jährigen erhoben. Sie wirft ihm nach Angaben vom Freitag unter anderem Mord an dem Schüler sowie versuchten Mord an einer 16-Jährigen und drei weiteren Verkehrsteilnehmern vor.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeschuldigte am 15. November 2019 um 23.20 Uhr auf der Landsberger Straße wendete, obwohl das dort verboten ist, und dabei eine Sperrfläche überfuhr. Dabei wurde er von zwei uniformierten Polizeibeamten in ihrem Dienstfahrzeug beobachtet. Der 35-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt unter Bewährung auf freiem Fuß, eine seiner Auflagen war, dass er keine Drogen konsumieren durfte. Er hatte jedoch an diesem Tag bereits Kokain und Alkohol zu sich genommen, zudem führte er auch eine geringe Menge Marihuana mit sich, heißt es in der Anklage.

Um der Verkehrskontrolle zu entgehen, raste der Mann los und mit 120 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer in Gegenrichtung die Fürstenrieder Straße hinab. Dabei kamen ihm mindestens sechs Autos entgegen, die Ampel an der Kreuzung zur Gotthardstraße überfuhr er bei Rot. An der Bushaltestelle "Aindorferstraße" stieg zu dem Zeitpunkt eine Gruppe von Jugendlichen aus einem Bus und überquerte die Straße. Die Fußgängerampel zeigte Grün. Der Raser erwischte den 14-Jährigen tödlich, der Schüler wurde mehr als 40 Meter durch die Luft geschleudert. Eine 16-Jährige brach sich bei dem Unfall das Bein.

Auch anschließend raste der 35-Jährige weiter und zwang ein entgegenkommendes Auto, so auszuweichen, dass es in eine Litfasssäule am Straßenrand fuhr. Erst daraufhin beendete der Mann seine Geisterfahrt und versuchte, zu Fuß durch den Westpark zu entkommen.

Der Beschuldigte habe billigend in Kauf genommen, mit seiner Fahrweise Menschen zu töten, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift. Er habe seine Interessen, nämlich eine erneute Inhaftierung unter allen Umständen zu vermeiden, "in krasser Eigensucht über das Lebensrecht anderer Verkehrsteilnehmer" gestellt. Die Staatsanwaltschaft sieht damit die Mordmerkmale als erfüllt an: "Da weder Fahrzeugführer entgegenkommender Fahrzeuge noch die Fahrbahn kreuzende Fußgänger sich eines Angriffs auf ihr Leben durch ein mit hoher Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung fahrendes Fahrzeug versahen, liegt zudem das Mordmerkmal der Heimtücke vor."

Ob tödliche Unfälle infolge von Raserei als Mord eingestuft werden, ist in der Rechtsprechung umstritten. Das Landgericht München I muss nun entscheiden, wann es zum Prozess kommt.