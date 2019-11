Am Tatort, wo am Freitag der 14-Jährige starb, und an der nahe gelegenen Schule wird getrauert. Die Münchner Polizei erwehrt sich wilder Spekulationen.

Jemand hat ein kariertes Blatt aus seinem Schulheft gerissen. Seit Montagfrüh liegt es da an der Fürstenrieder Straße. Ein letzter Gruß eines Klassenkameraden an seinen Freund Max, nur ein paar Meter entfernt von der Stelle, an der der 14-Jährige am Freitag kurz vor Mitternacht vom Auto eines Rasers erfasst, durch die Luft geschleudert, getötet wurde. "Lieber Max, es ist unfassbar, was passiert ist", steht auf dem Blatt. "Wir können und wollen es nicht glauben."