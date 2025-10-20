Die Polizei hat einen unzulässig getunten BMW M3 nach einer Verfolgungsjagd am Samstagnachmittag bei Feldkirchen aus dem Verkehr gezogen. Das Auto, gefahren von einem 21-jährigen Münchner, sollte in der Eichendorffstraße in Aschheim kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und flüchtete innerorts mit teilweise mehr als 100 Kilometer pro Stunde.

Er fuhr auf die A99 Richtung Salzburg und beschleunigte teilweise auf mehr als 200 Kilometer pro Stunde. Dabei überholte er langsamere Fahrzeug links und rechts mit gefährlichen Spurwechseln. An der Abfahrt Feldkirchen verließ er die Autobahn, kam an einer roten Ampel aber nicht weiter und wurde von der Polizei gestellt.

Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer sein Auto (Neupreis: mehr als 100 000 Euro) unzulässig von 501 auf mehr als 700 PS aufgerüstet. Die Polizei vermutet, dass er auf der Rückfahrt von einem Treffen der Tuning-Szene war, das an diesem Tag in Erding stattgefunden hatte. Das Auto war auf die Mutter des Auszubildenden zugelassen. Es wurde beschlagnahmt. Auf den Fahrer wartet ein Verfahren unter anderem wegen eines illegalen Fahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs.