Ein polizeibekannter 30-Jähriger hat sich am Freitag gegen 22.45 Uhr durch wilde Raserei in Laim einer Polizeikontrolle entziehen wollen und konnte erst nach einigen Kilometern gefährlichster Fahrt mit teils geschätzt Tempo 120 von einer Streife gestoppt werden. Der 30-Jährige und dessen 27-jähriger Beifahrer, beide aus München , mussten unter „unmittelbarem Zwang“ aus dem Wagen gezogen werden.

Weiter berichtet die Polizei, dass der 30-Jährige den Mercedes AMG GLE 43, der ihm nicht gehörte, auf der Flucht vor der Kontrolle unter anderem durch die Valpichlerstraße, Riegerhofstraße, Perhamerstraße, Landsberger Straße, Friedenheimer Straße sowie die Schäufeleinstraße steuerte, teils mit maximaler Motorleistung.

Eine andere Streife stoppte ihn schließlich in der Agnes-Bernauer-Straße, Ecke Siglstraße. Gegen den Fahrer wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens, Cannabis-Einfluss am Steuer, Nötigung und diversen Gefährdungsvergehen im Straßenverkehr ermittelt. Wichtig sind für die ermittelnde Verkehrspolizei (Telefon 089/6216-3322) Zeugenaussagen, die Gefährdungssituationen dokumentieren.